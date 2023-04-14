Новости шоу-бизнеса: за Орбакайте и ее сына возьмется прокуратура, Нагиев покинул Россию, Омаров и Тарасов отдыхают вместе

Омаров и Тарасов отдыхают вместе

Курбан Омаров и Дмитрий Тарасов до настоящего времени не были замечены в дружбе. Но вместе оказались в одном путешествии — улетели со своими половинками на Алтай отдыхать.

Орбакайте и ее сына проверит прокуратура

Кристина Орбакайте и ее сын Никита Пресняков вызвали подозрения своим поведением. На них пожаловались общественники и попросили прокуратуру РФ и Следственный комитет проверить на предмет финансирования соседней страны и ее армии.

Нагиев покинул Россию

Дмитрий Нагиев, как оказалось, покинул Россию. Он обнаружился в турецкой Анталье. Его «сдала» Настя Ивлеева, сняв в своем влоге для YouTube.