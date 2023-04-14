Орбакайте прервала молчание о сбежавшей Пугачевой: заявление от дочки Примадонны

73-летняя Алла Пугачева сбежала из России и теперь коротает израильские дни и ночи в ожидании мужа, который промышляет заработками по всей планете. Примадонна успела сделать заявление, высказав позицию относительно происходящего, а также оскорбила россиян. Теперь некогда любимая артистка стала изгоем.

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Весь год другая звезда из семьи Пугачевой – Кристина Орбакайте – молчала. Но в преддверии дня рождения мамы, который та отмечает 15 апреля, сделала заявление. Она прервала свое затянувшееся безмолвие и преподнесла в подарок Примадонне песню «Алла будет петь». И объяснила, что все это значит.

«Алла будет петь» - это особенная для меня песня о Маме и о сильной Женщине, которая пела, поет и будет петь всем, кто хочет солнцем гореть!» - заявила Орбакайте.

Песня-поддержка для Пугачевой была встречена публикой неоднозначно. В Сети уже появились как поклонники новой композиции, так и противники.