Рудова задрала футболку и показала, что скрывает под ней: виды не для слабонервных (фото)

Звезда сериала «Татьянин день» Наталья Рудова недавно вернулась из Дубая. Судя по всему, красотка участвовала в съемках нового сезона проекта «Жизнь по вызову», в котором играет с Павлом Прилучным. Девушка успела хорошо загореть и теперь регулярно демонстрирует, в какой находится форме накануне лета.

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На этот раз она решила пощекотать нервы особо впечатлительным подписчикам и сделала селфи, на котором одним жестом взбудоражила Сеть. Красотка задрала футболку и показала, что под ней ничего нет, кроме красивого тела и соблазнительных выпуклостей. Отсутствие нижнего белья у Рудовой – обычное дело, но с такого ракурса фанаты видят ее нечасто.