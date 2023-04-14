Проваливший в Канаде концерт Галкин* стал угрожать людям после скандала

После провального концерта в Торонто Максим Галкин* не стал молчать. Вопреки очевидному, он не захотел признавать, что сел в лужу, а решил, что лучшая защита – это нападение. И стал угрожать зрителям.

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В новой публикации у себя в аккаунте шоумен заявил, что не собирается оправдываться. И нескончаемый поток обвинений в его адрес – это не что иное, как ложь злопыхателей.

«Живу так, как считаю нужным. А те, кто пишет небылицы про меня, мои концерты, мою жизнь, помните, что все возвращается», - пригрозил муж Пугачевой.

Напомним, что причиной реакции Галкина* стало негодование зрителей, оставивших недовольные отзывы про его выступление в Торонто. Во время концерта люди вставали и покидали зал, а потом объяснились: были разочарованы однотипностью шуток и отсутствием свежих идей.

* Включен Минюстом РФ в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.