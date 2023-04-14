Водонаева подняла на смех бывших Бузовой и Бородиной, отдыхающих вместе на Алтае: «Здесь все»

Алена Водонаева отреагировала на совместный отдых Курбана Омарова и Дмитрия Тарасова, которые улетели одной компанией на Алтай. Звезды ведут блоги в соцсетях и снимают каждый свой шаг. Контент одинаковый, впечатления тоже. Как и их бэкграунд – оба мужчины являются бывшими мужьями звезд «Дома-2» Ольги Бузовой и Ксении Бородиной.

«Здесь все: Никита, Стас, Гена, Турбо и Дюша Метелкин», - посмеялась над компанией девушка.

Водонаева этой фразой припомнила подписчикам группу USB из шоу Comedy Club, пародирующую нынешних звезд.

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