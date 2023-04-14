Тряпочки на Бузовой вызвали оторопь у людей: плоть неприкрыта - белья нет

Звезда телевидения и эстрады Ольга Бузова все меньше одежды надевает на себя не только в соцсетях, но и для сцены. Хотя ей еще есть к чему стремиться – в одних трусах артистка еще не выступала. Однако, увиденного накануне людям хватило, чтобы просить Ольгу остановиться и не снимать с себя все. Поскольку у нее и так мало что было прикрыто.

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Бузова выбрала платье, больше похожее на разные тряпочки, соединенные в одну конструкцию. Верх ее соединялся с низом хлипкой перемычкой. На одной груди – токая полоска, еле прикрывающая бюст. Нижнего белья на артистке не оказалось, и свое полушарие красотка доверила только ткани.

Низ наряда отдаленно напоминал юбку, скошенную к одному бедру, а на другом – имеющую разную длину. При этом, филейная часть была открыта, и все, у кого есть глаза, могли лицезреть загорелые чресла Бузовой.