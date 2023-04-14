Орлова подловила «общение» двухмесячной дочки с собакой: четвероногая не спускает глаз с коляски, а малышка «машет» ей в ответ

Ольга Орлова уже два месяца пребывает в новом статусе молодой мамы дочурки Ани. Девочку теледива рожала сама, о чем уже успела отчитаться людям, а теперь отбивается от хейтеров по поводу собак: у нее дома живет несколько четвероногих, они даже спят с младенцем в кровати.

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Особенно старательно исполняет няньку дворняжка Дина. Небольшая по размерам, но очень ответственная питомица, кажется, заменила крохе мать. Она не отходит от малютки ни на шаг, никого к ней не подпускает, а Орлова смеется: собака присвоила себе ее мужа, а потом и дочь.

На этот раз собака «качала» малышку в коляске. Она пристально наблюдала за каждым движением Анечки и поджимала уши, реагируя на пинки и взмахи младенца руками. Орлова засняла эти умилительные кадры и показала подписчикам.