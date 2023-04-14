Вайкуле в сине-желтом кинулась защищать Пугачеву от прокуратуры: «Откуда вы взяли, что ее надо проверять»

Сидя в сине-желтом интерьере, Вайкуле читала по бумажке свои заявления. Ее возмутило, что Пугачевой и Меладзе сейчас займутся прокуратура и Следственный комитет РФ – ведомства проведут проверку по факту обращения общественности и выяснят, оказывали ли артисты финансовую поддержку соседнему государству.

«Да отстаньте вы от Аллы, отстаньте от этих прекрасных людей. Откуда вы взяли, что надо ее проверять, не платит ли она украинской армии? Захочет – заплатит, захочет – не заплатит. Я, правда, знаю, что она ничего этого не делала. Она же не работает. Откуда она возьмет деньги, чтобы куда-то кому-то отправлять?» - отмахивается артистка.