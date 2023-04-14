Грех жаловаться: сбежавший из страны Меладзе за прошлый год получил рекордный доход в России

Оскандалившийся Валерий Меладзе за прошлый год заработал рекордные деньги в России. Сбежавший из страны, а потом заявивший о поддержке соседнего государства певец, как выяснилось, продолжал получать немалые доходы. Несмотря на то, что он не выступал, а нынешней весной его концерты и вовсе были отменены, жаловаться на бедность ему явно грех.

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Как выяснил сайт KP.RU, Валерий Меладзе, владеющий агентством недвижимости «Вантаж», за прошлый год получил 30 млн рублей выручки. Из них прибыль составила 16 млн, и этот показатель оказался рекордным за все время существования компании.