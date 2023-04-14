«Сегодня мы проснулись вместе»: Мондезир забрал одного из близнецов у Ефременковой – семья распалась

Несколько недель назад звезды «Дома-2» Юлия Ефременкова и Мондезир объявили о расставании. Родившая близнецов своему возлюбленному экс-ведущая не смогла больше мириться с его властностью и выставила за дверь. Мулат спокойно последовал с вещами на выход.

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Накануне Мондезир вышел на связь с подписчиками, сияя от счастья. Он показал, что у него ночевал один из близнецов. Судя по всему, пара решила поделить между собой сыновей, и один «ушел» с папой.

Ефременкова ранее предупреждала, что они с Мондезиром не живут вместе. Но ограничивать общение отца с наследниками не будет, а их отношения будут продолжаться как общение родителей, одинаково отвечающих за воспитание и будущее сыновей. При этом, девушка подчеркивала, что у них с экс-возлюбленным «не получились у нас отношения как у мужчины и женщины».