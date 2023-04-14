Блеснула горячим декольте: блондинка Гагарина поразила публику сияющим платьем — подчеркивает прелести

На счету у певицы и настоящей красавицы Полины Гагарины десятки хитов, сотни красных ковровых дорожек и тысячи поклонников. В соцсетях постоянно обсуждают наряды исполнительницы, так как звезда славится отличным вкусом и превосходной физической формой.

Сегодня красотка появилась на концерте «NОВЫЙ МУЗON» ,и как обычно, не осталась незамеченной. На Гагариной было белоснежное сияющее платье с экстремальным декольте. Платье также подчеркнуло стройные ножки дивы. Она игриво попозировала перед камерой и одарила присутствующих своей голливудской улыбкой.