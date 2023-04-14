Блеснула горячим декольте: блондинка Гагарина поразила публику сияющим платьем — подчеркивает прелести

На счету у певицы и настоящей красавицы Полины Гагарины десятки хитов, сотни красных ковровых дорожек и тысячи поклонников. В соцсетях постоянно обсуждают наряды исполнительницы, так как звезда славится отличным вкусом и превосходной физической формой.
Сегодня красотка появилась на концерте «NОВЫЙ МУЗON» ,и как обычно, не осталась незамеченной. На Гагариной было белоснежное сияющее платье с экстремальным декольте. Платье также подчеркнуло стройные ножки дивы. Она игриво попозировала перед камерой и одарила присутствующих своей голливудской улыбкой.
Певица выбрала идеальное платье для выхода. Фото: Ольга Храбрых / Teleprogramma.pro
Дополнили шикарный образ Полины огромные серьги с россыпью камней, нательный крестик и идеальная укладка. Макияж звезды также подчеркнул достоинства дивы.
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Звездная блондинка находится в отличной физической форме. Фото: Ольга Храбрых / Teleprogramma.pro
Недавно Гагарина побывала в Эмиратах. Артистка не забыла подразнить своих подписчиков в соцсетях пикантными фото. Она покрасовалась в цветном мини-бикини, оголив плоский живот и рельефные бедра. Артистка похвасталась поджарой и загорелой фигурой. На ее лифе были вышивки в виде солнышка и звезды.