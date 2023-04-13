«Вот это десертик»: Агата Муцениеце скинула с себя одежду, представ обнаженной – не только грудь во всей красе

На этот раз Агата снова оказалась на сцене. она повторила известную сцену Варнавы, где выходит к зрителям на поклон в мерцающем пеньюаре, а потом скидывает с себя одежду. Актриса блеснула фигурой во всей красе. Она оголила упругую грудь, а вот трусики прикрыли сокровенное. Муцениеце вызвала оторопь у публики.

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