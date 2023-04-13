«Вот это десертик»: Агата Муцениеце скинула с себя одежду, представ обнаженной – не только грудь во всей красе

Агата Муцениеце больше 12 лет строит карьеру в кино. Она прославилась благодаря сериалу «Закрыта школа». А после развода с Павлом Прилучным актриса похудела, стала вести шоу «Голос. Дети» и играть в театре для взрослых. Не так давно она получила роль Кати Варнавы в Crave, где щеголяет в откровенных нарядах.
На этот раз Агата снова оказалась на сцене. она повторила известную сцену Варнавы, где выходит к зрителям на поклон в мерцающем пеньюаре, а потом скидывает с себя одежду. Актриса блеснула фигурой во всей красе. Она оголила упругую грудь, а вот трусики прикрыли сокровенное. Муцениеце вызвала оторопь у публики.
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Многие были сражены не только смелостью, но и фигурой экс-жены Прилучного. «Просто королева», «Подает себя, как надо», «Ох, что за прелесть», «Грудь прям, как два сочных персика», «Вот это десертик», «Она так точно найдет себе мужа», «Ну стала бутоном прекрасного цветка», — стали писать пользователи Сети.