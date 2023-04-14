Целых десять каратов: Ольга Бузова засветила огромное кольцо на публике — светится от счастья

Певица и модель Ольга Бузова любит удивлять своих поклонников образами, клипами и песнями. Про личную жизнь звезды всегда ходят разные слухи, ей приписывают множество романов. Она всегда на вершинах чартов. Кроме этого, певица регулярно ведет свои соцсети. И каждый раз многомиллионная аудитория бьется в догадках, кто подарил тот или иной букет прекрасной Ольге.
На днях красотка приняла участие в весеннем концерте «NОВЫЙ МУЗON», который организован телеканалом «Муз-ТВ». Девушка с удовольствием попозировала перед публикой в экстремальном наряде и похвасталась красивым кольцом со светлым камнем.
«Десять карат кольцо», — призналась певица.
Ольга, ее кольцо и мужчина. Фото: Ольга Храбрых / Teleprogramma.pro
На вопрос изумленной публики о том, кто подарил эту красоту, девушка процитировал свою песню: «Я сама заплачу». Ее пиар-менеджер также обратил внимание присутствующих на кольцо, но также не уточнил, откуда у звезды появилась такая красота.
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Ольга покрасовалась перед камерами. Фото: Ольга Храбрых / Teleprogramma.pro
Кстати, на ковровой дорожке после выступления Ольга щегольнула в пикантном наряде. Она предстала в маленьком мерцающем платье с прозрачным декольте. Лиф подчеркнул ее формы. Бузова также игриво оголила ноги. Вокруг нее были парни, которые не спускали глаз с певицы. Очередной выход красотки точно удался!