Целых десять каратов: Ольга Бузова засветила огромное кольцо на публике — светится от счастья

Певица и модель Ольга Бузова любит удивлять своих поклонников образами, клипами и песнями. Про личную жизнь звезды всегда ходят разные слухи, ей приписывают множество романов. Она всегда на вершинах чартов. Кроме этого, певица регулярно ведет свои соцсети. И каждый раз многомиллионная аудитория бьется в догадках, кто подарил тот или иной букет прекрасной Ольге.

На днях красотка приняла участие в весеннем концерте «NОВЫЙ МУЗON», который организован телеканалом «Муз-ТВ». Девушка с удовольствием попозировала перед публикой в экстремальном наряде и похвасталась красивым кольцом со светлым камнем.