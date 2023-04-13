«Наряд вот-вот треснет»: Каролина Севастьянова в тугом платье повернулась к камере своим упругим тылом

Каролина Севастьянова

Каролина Севастьянова. Фото: соцсети звезды

Гимнастка в эффектном наряде поразила поклонников идеальной фигурой.

Каролина Севастьянова многим знакома, так как является художественной гимнасткой. Раньше она активно участвовала в соревнованиях и успела стать олимпийской чемпионкой. А в прошлом году спортсменка снялась в шоу «Звезды в Африке», где всех поразила растяжкой и идеальной фигурой, на которую заглядывались парни. 

На этот раз Каролина проводит отпуск в Дубае. Она намекнула, что у нее появился возлюбленный. Однако это не мешает гимнастке каждый вечер наряжаться. На новом фото она отметилась в платье в пол мандринового цвета. Севастьянова повернулась к камере, засветив свой тыл. Наряд туго облегал ее ягодицы. 

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Каролина Севастьянова. Фото: соцсети звезды

Гимнастка снова впечатлила поклонников. Ей стали писать комплименты в соцсети. «Ой, прям грациозная лань», «Вот это изгибы — закачаешься», «Ох, тут прям идеальные формы», «Как вам идет этот наряд», «Сочная со всех сторон», «Наряд вот-вот треснет», — стали писать подписчики.

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