«Наряд вот-вот треснет»: Каролина Севастьянова в тугом платье повернулась к камере своим упругим тылом

На этот раз Каролина проводит отпуск в Дубае. Она намекнула, что у нее появился возлюбленный. Однако это не мешает гимнастке каждый вечер наряжаться. На новом фото она отметилась в платье в пол мандринового цвета. Севастьянова повернулась к камере, засветив свой тыл. Наряд туго облегал ее ягодицы.

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