«Наряд вот-вот треснет»: Каролина Севастьянова в тугом платье повернулась к камере своим упругим тылом

Каролина Севастьянова многим знакома, так как является художественной гимнасткой. Раньше она активно участвовала в соревнованиях и успела стать олимпийской чемпионкой. А в прошлом году спортсменка снялась в шоу «Звезды в Африке», где всех поразила растяжкой и идеальной фигурой, на которую заглядывались парни.
На этот раз Каролина проводит отпуск в Дубае. Она намекнула, что у нее появился возлюбленный. Однако это не мешает гимнастке каждый вечер наряжаться. На новом фото она отметилась в платье в пол мандринового цвета. Севастьянова повернулась к камере, засветив свой тыл. Наряд туго облегал ее ягодицы.
А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
Каролина Севастьянова. Фото: соцсети звезды
Гимнастка снова впечатлила поклонников. Ей стали писать комплименты в соцсети. «Ой, прям грациозная лань», «Вот это изгибы — закачаешься», «Ох, тут прям идеальные формы», «Как вам идет этот наряд», «Сочная со всех сторон», «Наряд вот-вот треснет», — стали писать подписчики.