Бузова в платье с прозрачным декольте обнажила «налившиеся бугры»: аккуратно сдавила «сочности» на публике

Ольга Бузова уже давно стала известной исполнительницей. Она продолжает выпускать новые песни и гастролировать с концертами. В свои 37 лет артистка завоевала множество наград. Она не перестает радовать публику не только творчеством, но и броскими образами. 13 апреля звезда появилась на концерте «NОВЫЙ МУЗON», где побывал и корреспондент сайта Teleprogramma.pro.
На ковровой дорожке после выступления Ольга щегольнула в откровенном наряде. Она предстала в крохотном мерцающем платье с прозрачным декольте. Лиф подчеркнул ее налившийся бюст. Артистка аккуратном сжала свои прелести. Бузова также игриво оголила ноги. Вокруг нее были парни, которые не спускали глаз с певицы.
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Ольга Бузова. Фото: Ольга Храбрых/ Teleprogramma.pro
Многие не перестают восхищаться тем, как выглядит Бузова. После Нового года она усердно посещала спортзал, чтобы вернуться в форму. Поклонники признаются, что телеведущая похорошела. «Вот это грудь», «Какая стала горячая», «А Наряд прям создан для мужских глаз», «Вот это фигурка», «Оля прям тигрица во все оружии», — стали писать в Сети.