Бузова в платье с прозрачным декольте обнажила «налившиеся бугры»: аккуратно сдавила «сочности» на публике

На ковровой дорожке после выступления Ольга щегольнула в откровенном наряде. Она предстала в крохотном мерцающем платье с прозрачным декольте. Лиф подчеркнул ее налившийся бюст. Артистка аккуратном сжала свои прелести. Бузова также игриво оголила ноги. Вокруг нее были парни, которые не спускали глаз с певицы.

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