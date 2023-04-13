«Был белой вороной»: певец SHAMAN рассказал о своем непростом детстве

Певец SHAMAN в свои 31 успел стать настоящим российским любимцем. Карьера у исполнителя идет в гору: сотни концертов с полными залами в разных городах, запись новых треков, съемки клипов. Певца любят и узнают по всей стране. Со своими фанатами он также тепло общается во время своих выступлений и всегда рад своей публике.
Однако до сих пор мало что известно о детстве исполнителя. Сегодня Ярослав Дронов (именно так зовут певца) рассказал о своих ранних годах. И, как оказалось, он был довольно робким и скромным ребенком.
«Замкнутый, был белой вороной, первой любви у меня не было там», — ответил SHAMAN на вопрос журналиста Teleprogramma.pro о детстве.
Исполнитель принял участие в концерте «NОВЫЙ МУЗON». Фото: Ольга Храбрых / Teleprogramma.pro
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Сегодня музыкант принял участие в весеннем концерте «NОВЫЙ МУЗON», организованный телеканалом «МУЗ ТВ». А буквально накануне исполнитель выпустил клип на замечательную песню «Мы», приуроченную ко Дню Космонавтики и достижениям России. В съемках клипа приняли участия дети, являющиеся настоящей гордостью своей страны.