Шубская в мини-шортах привела сыновей Овечкина в гости: устроили пасхальные игры по поиску яиц на лужайке

Анастасия Шубская и Александр Овечкин с детьми

Анастасия Шубская и Александр Овечкин с детьми. Фото: соцсети звезды

Хоккеист и его жена решили принять участие в традиционной американской забаве на Пасху.

Александр Овечкин является одним из самых титулованных хоккеистов. Он уже много лет счастлив в браке с дочкой Веры Глаголевой Анастасией Шубской. Пара регулярно приезжает в Россию, но живут они в США. Избранница подарила спортсмену двух сыновей: Сергею четыре года, а Илье всего два года. 

На этот раз супруги решили увидеться с друзьями и принять участие в пасхальных играх. В США принято крашеные куриные яйца прятать на лужайке, а потом дети их ищут. Шубская засняла, как сыновья с корзинками бегают по зеленой траве в поисках яиц. Некоторые взрослые тоже приняли участие в игре. 

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Сама Анастасия щегольнула в джинсовых мини-шортах и кроссовках. Она подчеркнула свои стройные и длинные ноги. Жена хоккеиста снова всех сразила своей стройностью. «Вот это мамочка», «Вы словно модель», «Какие классные игры», «Дети счастливые», «Илья уже так подрос», «Это умилительно», — стали писать подписчики.

Анастасия Шубская и Александр Овечкин с детьми. Фото: соцсети звезды

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