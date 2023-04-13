Шубская в мини-шортах привела сыновей Овечкина в гости: устроили пасхальные игры по поиску яиц на лужайке

На этот раз супруги решили увидеться с друзьями и принять участие в пасхальных играх. В США принято крашеные куриные яйца прятать на лужайке, а потом дети их ищут. Шубская засняла, как сыновья с корзинками бегают по зеленой траве в поисках яиц. Некоторые взрослые тоже приняли участие в игре.

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