«Спасибо, я и мой второй подбородок»: Собчак выложила неудачное фото с Асмус, красуясь в модном костюме

На этот раз Собчак облачилась в костюм цвета Барби. Брюки модной длины макси и жакет оверсайх дополнялись кедами и жилеткой. С собой телеведущая взяла мягкую белоснежную сумку. Ее сопровождал муж Константим Богомолов, который отказался от ярких вещей. Он предстал в пальто, брюках и кроссовках

Ксения увиделась в этот вечер с Ольгой Бузовой, которую не узнала. А также она пообщалась с Кристиной Асмус. Фото с актрисой звезда опубликовала в Сети.

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