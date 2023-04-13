«Спасибо, я и мой второй подбородок»: Собчак выложила неудачное фото с Асмус, красуясь в модном костюме

Ксения Собчак уже много лет строит карьеру. Она стала известной телеведущей и журналисткой. Регулярно блондинка посещает светские рауты. Она берет интервью с именитыми людьми. Также Ксения следит за модой и не упускает случая, чтобы щегольнуть в обновках. 12 апреля звезда появилась на премьере фильма «Вызов» в Москве.
На этот раз Собчак облачилась в костюм цвета Барби. Брюки модной длины макси и жакет оверсайх дополнялись кедами и жилеткой. С собой телеведущая взяла мягкую белоснежную сумку. Ее сопровождал муж Константим Богомолов, который отказался от ярких вещей. Он предстал в пальто, брюках и кроссовках
Ксения увиделась в этот вечер с Ольгой Бузовой, которую не узнала. А также она пообщалась с Кристиной Асмус. Фото с актрисой звезда опубликовала в Сети.
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Кристина Асмус, Ксения Собчак и Константин Богомолов. Фото: соцсети звезды
«Даже представить не могу, какие эмоции испытывали Юлия Пересильд и Клим Шипенко снимая фильм «Вызов» в космосе. Вот уж точно life-time experience. А самый интересный «светский диалог» состоялся с Кристиной Асмус.
Не помню как мы вышли на эту тему, но я сказала, что откровенные съемки это круто и смело и это всегда часть актерской профессии. И нужно слать всех на ***тех, кто пытается сказать иное (это мой фирменный рецепт, ну, вы знаете). А Кристина мне показалась человеком, которого буквально затравили ханжеским отношением нашего общества. А я люблю свободу, во всех ее проявлениях», — заявила Собчак.
Бывшая жена Гарика Харламова оценила ее поддержку, а также заметила, что фото блондинка опубликовала неудачное.
«Ксения, эта тема неинтересна уже никому. Спасибо за поддержку, конечно, но по предмету «слать на ***» я из отличников в преподавателях уже давно. И за фото спасибо, я и мой второй подбородок (все то, что досталось мне после раздела имущества) довольны», — ответила ей Асмус.