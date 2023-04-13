Рудова в латексном костюме в облипку устроила горячие танцы: повиляла своим «крепким орешком»

Наталья Рудова уже много лет строит карьеру. Она не скрывает, что славу ей принесла роль в сериале «Татьянин день». Каждый год артистка пополняет копилку новыми работами. Она не скрывает, что активно занимается спортом, чтобы быть в форме. В свои 39 лет актриса не стесняется оголяться перед камерой.
А теперь Наталья решила поделиться одним из своих любимых видео. В прошлом году ей довелось перевоплотиться в Женщину-кошку. Она красовалась в латексном костюме с хвостом и ушками на публике. Актриса устроила горячие танцы. Она грациозно изгибалась, виляла бедрами и держала в руках плетку.
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Поклонники были сражены увиденным. Многие осыпали Рудову комплиментами. «Эта роль вам идеально подходит», «Фигура без изъяна», «Блондинка на миллион», «Ох, что вы творите», «Эти формы всех покорили», «Красота, что тут сказать», «Вау, полегче», — стали писать подписчики.