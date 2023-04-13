«Слон и моська»: Кудрявцева в платье-футляре с разрезом предстала с Губерниевым на съемках, поразив миниатюрностью

13 апреля Лера снова приехала на работу. Стилисты подобрали для нее элегантный наряд. В гримерке она покрасовалась в черном платье-футляре с акцентным декольте и разрезом на подоле. Телеведущая показала стройные ножки. Образ завершили яркие туфли в сиреневом цвете на каблуке. Пригожин тоже появился на съемках.

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