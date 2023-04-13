«Слон и моська»: Кудрявцева в платье-футляре с разрезом предстала с Губерниевым на съемках, поразив миниатюрностью

Лера Кудрявцева уже много лет строит карьеру на ТВ. Она продолжает вести несколько рейтинговых шоу. В 51 год блондинка предпочитает следить за внешностью. Она регулярно предстает в ярких образах на публике. Не так давно телеведущая была опечалена тем, что Иосифу Пригожину стало плохо, когда они снимались вместе для передачи «Звезды сошлись».
13 апреля Лера снова приехала на работу. Стилисты подобрали для нее элегантный наряд. В гримерке она покрасовалась в черном платье-футляре с акцентным декольте и разрезом на подоле. Телеведущая показала стройные ножки. Образ завершили яркие туфли в сиреневом цвете на каблуке. Пригожин тоже появился на съемках.
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А потом Кудрявцева повстречала Дмитрия Губерниева. По всей видимости, он стал гостем на передаче. Блондинка сделала фото с диктором. Она оказалась на два головы ниже его ростом.
«Слон и моська», — написала звезда.
Поклонники были удивлены, что Лера такая миниатюрная словно Дюймовочка. «Да ладно! Не верю!!! Фотошоп! Лера самая красивая! Не верю, что он такой брутальный», «Ого! Лера, как в музее с самым высоким человеком в мире», «Вы такая маленькая?» — стали писать подписчики.
Лера Кудрявцева и Дмитрий Губерниев. Фото: соцсети звезды