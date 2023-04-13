«Просто живу, как считаю нужным»: Галкин* отреагировал на слухи о себе, назвав их «небылицами»

Максим Галкин

Максим Галкин*. Фото: соцсети звезды

Юморист решил прокомментировать новости, которые появляются о нем в Интернете.

Максим Галкин* продолжает строить карьеру. В 2022 году он переехал в Израиль с Аллой Пугачевой и детьми: Лизой и Гарри. Однако артист теперь регулярно путешествует. Он признавался, что даже пропустит день рождения жены, так как в этот день будет выступать. Иногда в Сети оказываются отрывки из его концертов, где порой он нелестно говорит о коллегах, которые остались в России. 

На этот раз Галкин* поделился снимком, который был сделан на море. Он решил прокомментировать новости, которые то и дело появляются в Интернете. 

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«Я тут подумал, что если бы я здесь опровергал всю ложь, которую обо мне сочиняют, то пришлось бы писать только об этом. Но те, кто мне дорог — мои зрители, мои близкие, мои верные подписчики — знают, как дела обстоят. И мне этого достаточно. Поэтому я занудством опровержений не занимаюсь, а просто живу, как считаю нужным и делюсь с вами, дорогие подписчики, приятными моментами.

А те, кто пишут небылицы про меня, мои концерты, мою жизнь, помните, что все возвращается», — сообщил муж Пугачевой. 

* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.

Максим Галкин*. Фото: соцсети звезды

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