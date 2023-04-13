«Просто живу, как считаю нужным»: Галкин* отреагировал на слухи о себе, назвав их «небылицами»

На этот раз Галкин* поделился снимком, который был сделан на море. Он решил прокомментировать новости, которые то и дело появляются в Интернете.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».

«Я тут подумал, что если бы я здесь опровергал всю ложь, которую обо мне сочиняют, то пришлось бы писать только об этом. Но те, кто мне дорог — мои зрители, мои близкие, мои верные подписчики — знают, как дела обстоят. И мне этого достаточно. Поэтому я занудством опровержений не занимаюсь, а просто живу, как считаю нужным и делюсь с вами, дорогие подписчики, приятными моментами. А те, кто пишут небылицы про меня, мои концерты, мою жизнь, помните, что все возвращается», — сообщил муж Пугачевой.

* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.