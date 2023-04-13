Лолита в платье с мерцающим декольте блеснула своими «сочными» формами на публике: завлекает мужчин

Лолита Милявская продолжает выступать на публике. Она продолжает доказывать, что является женщиной без комплексов. В свои 59 лет артистка носит смелые наряды, записывает дуэты с молодыми исполнителями. Недавно она предстала в прозрачных лосинах, чем вызвала оторопь пользователей Сети. А вот 13 апреля звезда появилась на концерте «NОВЫЙ МУЗON».
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Для выхода в свет Лолита выбрала броский лук. Она вышла на ковровую дорожку в платье в пол с бахромой. Мерцающая накидка-сетка придала гламура образу. Певица засветила свое декольте и другие прелести фигуры. Милявская обновила стрижку «Пикси», подчеркнув природную красоту. Яркий макияж завершил образ. В гущей событий оказался корреспондент сайта Teleprogramma.pro.
Лолита Милявская. Фото: Ольга Храбрых / Teleprogramma.pro
«Я выбираю мужчин состоявшихся, умных. Главное не дедушек. А дедушкой серым и угрюмым можно и в 20 лет стать. О личной жизни не переживаю. И вышла из того возраста когда ждешь одного всю жизнь», — рассказала Лолита.
Многие были сражены тем, как выглядит певица. Она получила большое количество комплиментов в этот вечер.
Лолита Милявская. Фото: Ольга Храбрых/ Teleprogramma.pro