Лолита в платье с мерцающим декольте блеснула своими «сочными» формами на публике: завлекает мужчин

Лолита Милявская продолжает выступать на публике. Она продолжает доказывать, что является женщиной без комплексов. В свои 59 лет артистка носит смелые наряды, записывает дуэты с молодыми исполнителями. Недавно она предстала в прозрачных лосинах, чем вызвала оторопь пользователей Сети. А вот 13 апреля звезда появилась на концерте «NОВЫЙ МУЗON».