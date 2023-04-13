Ирина Шейк в тонком платье сверкнула своими прелестями: лифчик игриво торчит

Ирина Шейк уже много лет строит карьеру в модельной сфере. Она дефилировала на подиумах в Милане, Париже, Лондоне и других городах. Сама топ-модель живет в Нью-Йорке, где растит дочку Лею. Все чаще ее видят в компании бывшего возлюбленного Брэдли Купера. Поклонники надеются, что они воссоединятся. Тем более, что в 37 лет звезда может утереть нос более молодым коллегам.
На этот раз Ирина поделилась новыми снимками. Она решила показать, в чем щеголяет по Нью-Йорку. Модель покрасовалась в просвечивающем платье-рубашке и модных высокий сапогах с круглым мысом. Брюнетка расстегнула пуговичку, блеснув лифчиком. Она засветила все прелести своей фигуры в смелом наряде. При этом Шейк была с нюдовым макияжем.
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Ирина Шейк. Фото: соцсети звезды
Поклонники были сражены тем, как выглядит Ирина Многие осыпали ее комплиментами. «Классная такая», «Выглядит просто бесподобно», «Как вкусно она подает тренд на белье, которое видно», «Фигурка просто бомба», «Глаз не оторвать», «Какая красивая!», «И кто с такой может посоперничать? Огонь», — стали писать подписчики.
Ирина Шейк. Фото: соцсети звезды