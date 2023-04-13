Ирина Шейк в тонком платье сверкнула своими прелестями: лифчик игриво торчит

На этот раз Ирина поделилась новыми снимками. Она решила показать, в чем щеголяет по Нью-Йорку. Модель покрасовалась в просвечивающем платье-рубашке и модных высокий сапогах с круглым мысом. Брюнетка расстегнула пуговичку, блеснув лифчиком. Она засветила все прелести своей фигуры в смелом наряде. При этом Шейк была с нюдовым макияжем.

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