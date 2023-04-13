Галкин* поделился умилительным фото с двойняшками: Лиза в белом платье невесты, щеки розовые

Максим Галкин* в прошлом году покинул Россию. Если первое время он отдыхал с Аллой Пугачевой на море, то потом устроил длительные гастроли. А вот Примадонна с двойняшками Лизой и Гарри переехала в Израиль. Теперь певица лишь иногда выходит в свет и видится с друзьями, но большую часть времени посвящает детям.
На этот раз Галкин* дает концерты в Баварии. Он путешествует по Германии. Однако артист не перестает делится архивными фото. Поклонники подозревают, что он скучает по родным. 13 апреля юморист выложил кадр, на котором двойняшки позируют во время фотосессии. Гарри был в костюме и рубашке. А вот Лизу нарядили в белое платье невесты с пышной юбкой. На ее щеках был румянец.
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Лиза и Гарри Галкины. Фото: соцсети звезды
Поклонники пришли в восторг от снимка. Многие отметили, что Лиза особенно сильно тогда была похожа на маму. «Ну что за милость», «Какие милашки», «До чего же милые, красивые, талантливые дети», «Лиза просто красотка, мамина копия», «Какие очаровательные!», «Лиза тут невеста», — стали писать пользователи Сети.
* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.