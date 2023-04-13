Галкин* поделился умилительным фото с двойняшками: Лиза в белом платье невесты, щеки розовые

На этот раз Галкин* дает концерты в Баварии. Он путешествует по Германии. Однако артист не перестает делится архивными фото. Поклонники подозревают, что он скучает по родным. 13 апреля юморист выложил кадр, на котором двойняшки позируют во время фотосессии. Гарри был в костюме и рубашке. А вот Лизу нарядили в белое платье невесты с пышной юбкой. На ее щеках был румянец.

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