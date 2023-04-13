Севастьянова в одном халатике свела с ума поклонников: игриво скрестила ножки, прикрыв сокровенное

Каролина Севастьянова уже стала известной. Она много лет занималась художественной гимнастикой и завоевала большое количество наград, включая олимпийское золото. Спортсменка продолжает держать себя в форме. Она часто облачается в откровенные наряды, так как предпочитает подчеркивать свои достоинства.
Недавно Севастьянова приехала в Дубай. Она наслаждается роскошным отдыхом. Гимнастка призналась, что ее сердце снова не свободно. Более того, она намекнула, что вернулась к бывшему. При этом чемпионка продолжает делится пикантными фото. На этот раз она предстала лишь в одном халате на голое тело. Каролина скрестила ножки и поджала под себя, прикрыв сокровенное.
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Каролина Севастьянова. Фото: соцсети звезды
Поклонники были взбудоражены. Многие признались, что гимнастка свела с их с ума. «Ну какая богиня», «Мысль, что нет белья — будоражит», «Слов нет, просто красотка», «Ножки бесподобные», «Ох, что за ножки», «Без одежды за ужином — не прилично», «Такие изящные щиколотки», — стали писать подписчики.