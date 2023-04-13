Севастьянова в одном халатике свела с ума поклонников: игриво скрестила ножки, прикрыв сокровенное

Недавно Севастьянова приехала в Дубай. Она наслаждается роскошным отдыхом. Гимнастка призналась, что ее сердце снова не свободно. Более того, она намекнула, что вернулась к бывшему. При этом чемпионка продолжает делится пикантными фото. На этот раз она предстала лишь в одном халате на голое тело. Каролина скрестила ножки и поджала под себя, прикрыв сокровенное.

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