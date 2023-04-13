«Столько складок – гармошка»: 46-летняя Дана Борисова обнажила свой дряблый и обвисший живот, поразив поклонников

На этот раз Дана уехала отдыхать в Египет. Она решила поделиться кадрами, на которых позировала в купальнике. Блондинка покрасовалась у бассейна в блестящем бикини. При этом она оголила неидеальный живот. Телеведущая показала дряблую кожу и складки. При этом Борисова козырнула упругим бюстом и стройными ногами.

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