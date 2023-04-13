«Столько складок – гармошка»: 46-летняя Дана Борисова обнажила свой дряблый и обвисший живот, поразив поклонников

Дана Борисова много лет работает на телевидении. Несколько лет назад Андрей Малахов забил тревогу и спас блондинку, которая не могла справиться с зависимостью. Она купила новую квартиру в Москве, попыталась наладить отношения с дочкой. А также делала все, чтобы хорошо выглядеть. Однако ведущая передачи «Армейский магазин» редко появляется на публике.
На этот раз Дана уехала отдыхать в Египет. Она решила поделиться кадрами, на которых позировала в купальнике. Блондинка покрасовалась у бассейна в блестящем бикини. При этом она оголила неидеальный живот. Телеведущая показала дряблую кожу и складки. При этом Борисова козырнула упругим бюстом и стройными ногами.
А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
Дана Борисова. Фото: соцсети звезды
«Я такая же как все. Живая. Надеюсь, за это вы меня и любите. И меньше всего хочу заморачиваться с фотошопом», – написала звезда.
Поклонники были удивлены. Многие восхитились ее честностью. Но нашлись те, кто уличил ее фотошопе. «Ну на ножках фотошопчик то есть, плиточка то у бассейна поплыла», «А почему синяки на ногах?», «Красивая, фигурка хорошая», «Красивая, настоящая! Это то и ценится», «Спорта нет, вот и обвисло все», «Столько складок — гармошка», — прокомментировали пост подписчики.
Дана Борисова. Фото: соцсети звезды