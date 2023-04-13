Невестка Орбакайте в майке на голое тело сверкнула своими «вишенками»: не прячет прелести, гуляя в Лос-Анджелесе

На этот раз Алена устроила шопинг. Она вышла на прогулку в Лос-Анджелесе. Блондинка захотела провести время, купив новые наряды. Она покрасовалась в джинсах и белой укороченной майке. Модель подчеркнула свои формы. Краснова отказалась от лифчика, засветив свои напряженные прелести.

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