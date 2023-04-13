Невестка Орбакайте в майке на голое тело сверкнула своими «вишенками»: не прячет прелести, гуляя в Лос-Анджелесе

Алена Краснова уже больше пяти лет счастлива в браке с Никитой Пресняковым. Влюбленные до недавнего времени жили в Москве. Они обустроили квартиру, которую им подарила Алла Пугачева. Но в 2022 году супруги уехали в США. Никита Пресняков теперь там снимает клипы, так как имеет режиссерское образование. А его жена наслаждается новой жизнью.
На этот раз Алена устроила шопинг. Она вышла на прогулку в Лос-Анджелесе. Блондинка захотела провести время, купив новые наряды. Она покрасовалась в джинсах и белой укороченной майке. Модель подчеркнула свои формы. Краснова отказалась от лифчика, засветив свои напряженные прелести.
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Алена Краснова. Фото: соцсети звезды
Поклонники восхитились тем, как выглядит невестка Орбакайте. Многие отметили, что Алена выглядит как американка.
«Классно, когда все магазины работают», «На такой фигуре все идеальной сидит», «Со всех сторон хороша», «Ого, как джинсы сидят», «А лифчик там вообще не носят», «Такая хрупкая и изящная», — стали писать подписчики.