«Равных Сергею Шнурову нет, да и вряд ли будет»: Тина Канделаки поздравила шоумена с большим юбилеем

13 апреля известному музыканту и шоумену Сергею Шнурову исполнилось 50 лет. Большое поздравление для своего друга и коллеги оставила в соцсетях телеведущая Тина Канделаки, подчеркнув сильные стороны лидера «Ленинграда».

«Несмотря на всю его бурную славу матершинника и главного барда русской современности эпохи двухтысячных, Шнуров был, есть и всегда будет большим философом и интеллектуалом. Его талант не реализован даже на одну десятую, Шнуров, каким мы его знаем, — лишь часть этого потенциала, интеллекта и мозга. Он может дать гораздо больше для служения культуре, чем дали его хиты эпохи нулевых», — пишет Канделаки в Telegram.

«И свои 50 Сергей встречает счастливым и молодым человеком, абсолютно сохранившим любовь к жизни. Он вдохновляет и дает надежду на то, что русскую культуру еще возродят».

«Как он сам недавно подчеркнул, русская культура переживает тяжелые времена, так как покинувшие страну создали культурный вакуум. Но я уверена, что его энергии хватит на то, чтобы придать ей новый смысл, качество и звучание, чего я ему искренне и желаю. Равных Сергею Шнурову в масштабе, энергии и задоре нет, да и вряд ли будет».