«Никакой халтуры, все сделаю на уровне»: Рудковская согласилась продюсировать российское «Евровидение»

Известный медиаменеджер Тина Канделаки поддержала идею создания в России собственного аналога «Евровидения» и обратилась в социальной сети к продюсеру Яне Рудковской, возьмется ли она за продюсирование подобного шоу. Последняя оказалась очень даже не против.

«Тина, друг мой, я готова всегда. Будет точно не хуже европейского, а то и лучше, — пишет Рудковская в Telegram. — Никакой халтуры, костюмы, сцена, танцы — все сделаю на уровне. Если вдруг решишь сама что-то делать, я в деле! Шамана (певец SHAMAN. — Прим. авт.) на коньки поставим».

Обе знаменитости, правда, не поддерживают идею о том, что на таком конкурсе должны звучать песни только на русском языке. Они выступают за то, чтобы участники из дружественных стран могли выступать на родном языке и продвигать свою национальную культуру.