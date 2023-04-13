«Такая нежная и манкая»: Анна Семенович показала Татьяну Навку в алом корсете и кожаных брюках в день рождения

На этот раз Семенович поделилась кадрами, которые были сделаны на вечеринке. Певица красовалась с Навкой за столиком. Фигуристка была в кожаных брюках и алом корсете с кружевом. Ее лук дополняли сверкающие сережки и ожерелье. Анна посвятила спортсменки теплые слова.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».