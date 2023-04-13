«Такая нежная и манкая»: Анна Семенович показала Татьяну Навку в алом корсете и кожаных брюках в день рождения

Анна Семенович не скрывает, что раньше строила карьеру фигуристки. И хоть она стала популярной певицей, блондинка поддерживает дружку с коллегами по спорту. Много лет артистка общается с Татьяной Навкой. Они видятся на светских мероприятиях. 13 апреля звезда поспешила поздравить подругу с днем рождения.
На этот раз Семенович поделилась кадрами, которые были сделаны на вечеринке. Певица красовалась с Навкой за столиком. Фигуристка была в кожаных брюках и алом корсете с кружевом. Ее лук дополняли сверкающие сережки и ожерелье. Анна посвятила спортсменки теплые слова.
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Анна Семенович и Татьяна Навка. Фото: соцсети звезды
«Дорогая моя подруга. С днем рождения тебя! Ты очень добрая, очень смелая и сильная, но при этом такая нежная и манкая! В тебе так много женственности и тепла, которым ты так щедро окутываешь своих близких людей.
Ты мудрая и любящая жена, прекрасная мать, и талантливый руководитель. В тебе так много граней, просто будь счастлива и получай удовольствие от жизни! И находи время на отдых, и на добрые посиделки с подругами. Люблю, с днем рождения чемпионка», – написала звезда.
Поклонники восхитились тем, как молодо выглядит Навка. Многие отметили, что она с годами только молодеет.