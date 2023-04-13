Капаклы спешно покинул Бали: неверный муж Африкантовой вернулся в Дубай

Вчера Роман и его новая девушка неожиданно для всех покинули Бали. Молодые люди очень спешили: буквально за полчаса собрали чемоданы. Куда полетели, зачем и почему так срочно — влюбленные не объяснили, об этом подписчикам оставалось только догадываться.
О том, что парочка отправилась в Дубай стало известно только сегодня — Роман поделился информацией в своем блоге. Капаклы пока не сообщил о целях этого спонтанного путешествия, очевидно, сейчас ему не до этого. Роман рассказал, что очень устал и сейчас хочет спать. И это неудивительно, ведь возвращение в Дубай не было гладким, молодого человека несколько часов держали на таможне: возникли проблемы с получением визы.
«Сказали иди, там тебя ждут в миграционке. И тут я понял, что встрял. Потому что система получения визы в Дубае происходит не в моменте, нужно ждать пока она отобразится в системе, а как показывает практика, иногда это занимает даже до 8-9 часов», — поделился Роман с подписчиками.
Роман Капаклы и Татьяна Мусульбес. Фото: кадры видео из соцсети
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