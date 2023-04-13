Бузова в прозрачном платье прильнула к Крюкову на публике: не скрыла свои «аппетитки»

На этот раз Ольга отправилась на премьеру фильма «Вызов». Она выбрала провокационный лук для такого случая. Телеведущая показала фигуру, надев черное прозрачное платье. Она едва прикрыла свои прелести. Блондинка позировала на ковровой дорожке. Бузова повстречала Константина Крюкова, с которым дружески поцеловалась, а потом прильнула к актеру.

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