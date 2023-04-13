Бузова в прозрачном платье прильнула к Крюкову на публике: не скрыла свои «аппетитки»

Ольга Бузова большую часть жизни строит карьеру на телевидении. Примечательно, что она стала одной из самых известных персон в России. Блондинка в свои 37 лет мечтает построить семью. Она выражала симпатию к певицу Джони, а также к Егору Криду. Артистка также любит наряжаться, чтобы быть в центре внимания.
На этот раз Ольга отправилась на премьеру фильма «Вызов». Она выбрала провокационный лук для такого случая. Телеведущая показала фигуру, надев черное прозрачное платье. Она едва прикрыла свои прелести. Блондинка позировала на ковровой дорожке. Бузова повстречала Константина Крюкова, с которым дружески поцеловалась, а потом прильнула к актеру.
А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
Поклонники восхитились тем, как выглядит Ольга. Многие отметили, что она выбрала смелый лук. Но нашлись и те, кто осудили ее.
«Ко всем липнет», «Вообще ничего не стесняется», «Парни рядом с Бузовой сразу в опасности», «Какая хорошенькая», «А фигура стала пышнее», «Такой животик», — стали писать подписчики.