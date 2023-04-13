Неожиданное объединение: Курбан Омаров и Дмитрий Тарасов устроили совместный отпуск с возлюбленными на Алтае

Курбан Омаров с Валерией

Курбан Омаров с Валерией. Фото: соцсети звезды

Бывший муж Ольги Бузовой начал общаться с экс-супругом Ксении Бородиной. Многие не ожидали такой дружбы.

Ольга Бузова уже давно стала знаменитостью. Она продолжает вести передачи и шоу, а также дает концерты. Телеведущая лишь в личной жизни не обрела счастье. После развода с Дмитрием Тарасовым она мечтает встретить новую любовь. А вот футболист состоит в браке с Анастасией Костенко. С бывшей женой иногда у него бывают стычки в соцсетях. 

Примечательно, что похожая ситуация произошла с Ксенией Бородиной. Она в 2020 году развелась с Курбаном Омаровым. Примечательно, что теперь телеведущая с ним не общается. 

Бывший Бородиной теперь строит отношения с пассией по имени Валерия. 13 апреля стало известно, что пара уехала отдыхать на Алтай. Примечательно, что Курбан неожиданно начал общение с бывшим Бузовой. Он выложил фото с Дмитрием и его женой. Они объединились, чтобы провести отпуск вместе. 

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».

 Курбан Омаров и Дмитрий Тарасов с возлюбленными. Фото: соцсети звезды

«Мы прибыли на Алтай. Впереди незабываемая неделя», – написал Омаров.

Поклонники были удивлены. Многие отметили, что е ожидали увидеть такое объединение бывших мужей ведущих «Дома-2». 

Читайте также