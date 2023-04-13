Неожиданное объединение: Курбан Омаров и Дмитрий Тарасов устроили совместный отпуск с возлюбленными на Алтае

Ольга Бузова уже давно стала знаменитостью. Она продолжает вести передачи и шоу, а также дает концерты. Телеведущая лишь в личной жизни не обрела счастье. После развода с Дмитрием Тарасовым она мечтает встретить новую любовь. А вот футболист состоит в браке с Анастасией Костенко. С бывшей женой иногда у него бывают стычки в соцсетях.

Примечательно, что похожая ситуация произошла с Ксенией Бородиной. Она в 2020 году развелась с Курбаном Омаровым. Примечательно, что теперь телеведущая с ним не общается.