«Один симпатичнее другого!»: Настя Ивлеева нашла новое место для поиска жениха

Утром 13 апреля популярная телеведущая и блогер Настя Ивлеева проснулась в Санкт-Петербурге и записала неожиданное голосовое сообщение для жителей города на Неве.

«Друзья, петербуржцы, хотим отметить, что у вас какие-то совершенно сумасшедшие курьеры здесь работают, мы в шоке, — поделилась 32-летняя звезда в Telegram. — Третья доставка, и один курьер моложе и симпатичнее другого! Я просто в шоке. Короче, я придумала, что ближе к лету приеду сюда на месяцок пожить – как-то настрою свою личную жизнь, потому что все это меня, конечно, немножко *** (поднадоело. — Прим. авт.) уже».