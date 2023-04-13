А вот и настоящая причина! Капаклы объяснил, почему рухнул его брак с Африкантовой

Марина Африкантова подала на развод с Романом Капаклы, узнав про его интрижку с Татьяной Мусульбес. Однако экс-возлюбленный звезды «Дома-2» считает, что причина их разрыва совсем не в измене. Похоже, что на новые отношения женатый Капаклы решился совсем по другим причинам. Себя Роман предателям, похоже, не считает. Так, брутальный мачо дал понять, что интрижки у супругов просто так на ровном месте не возникают. Что это, если не укор в сторону Марины Африкантовой?

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