По Алле Пугачевой нанесли сокрушительный удар — вот так подарок

Алла Пугачева больше года назад уехала из России в сложное для страны время. Россияне осудили поступок Примадонны, так как певица не осталась со своим народом, а только лишь критикует из Израиля.

В субботу, 15 апреля, Пугачева отметит 74-летие. В качестве подарка неравнодушные россияне попросили прокуратуру проверить — а не помогает ли финансово Примадонна другой стране.

Скорее всего, ведомство займется этим вопросом в ближайшее время. Если факт финансирования докажут — Аллу Борисовну ждут неприятности.