«Ленинград» невозможно ни закрыть, ни возродить»: Шнуров предрек, что с его смертью группа не исчезнет

В юбилейном интервью Сергея Шнурова (13 апреля ему исполнилось 50 лет) спросили о дальнейших планах на группу «Ленинград». Собирается ли он возрождать ее после успешного концерта в «Лужниках» в 2022 году?
«Дело в том, что группу «Ленинград» невозможно ни закрыть, ни возродить, она уже настолько прошита в этом национальном русском коде, что она просто существует, — заявил музыкант корреспонденту ТАСС. — Даже боюсь, что, если я умру, группу «Ленинград» невозможно будет вычеркнуть. Поэтому группа «Ленинград» — это то, что не поддается ни закрытию, ни открытию, она есть, она существует, это фон».
Сергей отметил, что концерт в «Лужниках» прошлого года был спонтанным порывом. Но если такое желание снова случится, шоумен, без сомнения, опять соберет стадион.
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Рокер поделился, что продолжает писать тексты и мелодии просто потому, что не может не писать. Выступает продюсером своего нового проекта «Зоя», но и о «ленинградских» треках не забывает. Что касается телевидения, то пока что артист взял медийную паузу и не собирается появляться в эфире.
«Потому что время наступило, когда ты можешь заняться собой, отвлечься от этого всего потока и страшного балагана. Бешеный темп происходящего, он говорит о том, что лучше обратить взор внутрь, чтобы остаться в разуме», — высказался о телевидении Шнуров.