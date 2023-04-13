«Ленинград» невозможно ни закрыть, ни возродить»: Шнуров предрек, что с его смертью группа не исчезнет

В юбилейном интервью Сергея Шнурова (13 апреля ему исполнилось 50 лет) спросили о дальнейших планах на группу «Ленинград». Собирается ли он возрождать ее после успешного концерта в «Лужниках» в 2022 году?

«Дело в том, что группу «Ленинград» невозможно ни закрыть, ни возродить, она уже настолько прошита в этом национальном русском коде, что она просто существует, — заявил музыкант корреспонденту ТАСС. — Даже боюсь, что, если я умру, группу «Ленинград» невозможно будет вычеркнуть. Поэтому группа «Ленинград» — это то, что не поддается ни закрытию, ни открытию, она есть, она существует, это фон».

Сергей отметил, что концерт в «Лужниках» прошлого года был спонтанным порывом. Но если такое желание снова случится, шоумен, без сомнения, опять соберет стадион.