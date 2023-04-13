«Я в кризисе среднего возраста с 15 лет существую»: Сергей Шнуров отмечает полувековой юбилей

13 апреля свой день рождения отмечает известный певец и шоумен Сергей Шнуров. В 2023 году у него большой юбилей — 50 лет. В новом интервью у артиста спросили, чувствует ли он себя на этот возраст.
«Даже не знаю, как вам ответить. Мне кажется, что я лет с 15 себя чувствую на 30, — поделился рокер-телеведущий с журналистами ТАСС. — Это чувство у меня не проходит. Вот в 15 лет я подумал, что мне где-то примерно за 30, и я в этом состоянии пребываю. 30 лет, как вы знаете, — это кризис среднего возраста. Я вот в этом кризисе с 15 лет и существую».
Шнуров отметил, что возраст для него ничего не значит. Он не любит юбилеи и всякие праздники, поэтому отмечать круглую дату не собирается.
Артиста, чьи песни поет вся страна, попросили поделиться своей формулой создания хита.
«Смотрите: 80% должно быть чего-то знакомого и узнаваемого, неважно, гармония, какие-то знакомые музыкальные фразы, обороты речевые. И 20% — чего-то неожиданного и нового. И вот так вот строится музыкальный хит. Люди должны думать, что они где-то это слышали, а потом: «О, так это же такой удивительный здесь поворот!» — раскрыл свой секрет Шнуров.
Музыкант отметил, что в нынешние непростые времена остается со своим зрителем и не думает о переезде из России. А говоря о своих покинувших страну коллегах, добавил, что теперь конкуренции в российском шоу-бизнесе стало меньше.