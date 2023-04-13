«Я в кризисе среднего возраста с 15 лет существую»: Сергей Шнуров отмечает полувековой юбилей

13 апреля свой день рождения отмечает известный певец и шоумен Сергей Шнуров. В 2023 году у него большой юбилей — 50 лет. В новом интервью у артиста спросили, чувствует ли он себя на этот возраст.

«Даже не знаю, как вам ответить. Мне кажется, что я лет с 15 себя чувствую на 30, — поделился рокер-телеведущий с журналистами ТАСС. — Это чувство у меня не проходит. Вот в 15 лет я подумал, что мне где-то примерно за 30, и я в этом состоянии пребываю. 30 лет, как вы знаете, — это кризис среднего возраста. Я вот в этом кризисе с 15 лет и существую».

Шнуров отметил, что возраст для него ничего не значит. Он не любит юбилеи и всякие праздники, поэтому отмечать круглую дату не собирается.