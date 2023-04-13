«Потеряли много»: Шуфутинский поделился опытом с уехавшими из России артистами

Певец добавил, что сам никуда уезжать из России не хочет. И ни за что не поехал бы в то зарубежье, которое «поливает грязью» его страну. Даже о гастролях за границей артист сейчас не думает, так как не всегда согласен с политикой иностранных государств.

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Напомним, что в биографии артиста имеет долгий период эмиграции в США, так что он знает, о чем говорит.