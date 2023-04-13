«Потеряли много»: Шуфутинский поделился опытом с уехавшими из России артистами

13 апреля заслуженному артисту России Михаилу Шуфутинскому исполнилось 75 лет. Знаменитый шансонье дал большое юбилейное интервью, в котором высказался о коллегах, покинувших страну в период сложных политических событий. По его мнению, сейчас такое время, когда нельзя быть вдали от своей Родины.
«Артисты, кто уехал, думаю, потеряли много. Потому что, если вся твоя жизнь здесь прошла творческая, если ты вообще никогда не жил там на постоянных условиях, за границей, ты никогда не поймешь, а почему это сделал? Зачем? Надо ли было так свою жизнь построить, чтобы все перечеркнуть и начать заново? Может же там и не получиться ничего, понимаете? А чаще всего и не получается», — цитирует Шуфутинского ТАСС.
Певец добавил, что сам никуда уезжать из России не хочет. И ни за что не поехал бы в то зарубежье, которое «поливает грязью» его страну. Даже о гастролях за границей артист сейчас не думает, так как не всегда согласен с политикой иностранных государств.
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Напомним, что в биографии артиста имеет долгий период эмиграции в США, так что он знает, о чем говорит.