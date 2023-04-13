Халатик распахнулся, а под ним — ничего: Рудова расхристалась на кухне

Звезда сериалов «Жизнь по вызову» и «Татьянин день» Наталья Рудова не так давно вернулась из отпуска. Весенний отдых у нее состоялся в Дубае, и красотка успела восстановить силы, загореть и соскучиться по дому. Она больше времени предпочитает проводить в своем уютном гнездышке, откуда постоянно записывает видео и делает фото для соцсетей.