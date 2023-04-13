Новости шоу-бизнеса: Ургант заговорил о возвращении в эфир, Пугачевой заинтересовалась прокуратура, Чадов тайно женился

Ургант заговорил о возвращении в эфир

Иван Ургант появился на премьере фильма «Вызов», съемки которого проходили на МКС год назад. Во время общения с прессой он заявил, что готовится вернуться в эфир Первого канала. Его передача не появлялась на экране уже год.

Чадов тайно женился

Андрей Чадов тайно женился. Его избранницей стала возлюбленная Анастасия Виноградова. Актер ранее предупреждал, что если и пойдет в ЗАГС, то только инкогнито.

Пугачеву проверяет прокуратура

Алла Пугачева будет проверена на факты финансирования соседнего государства и его армии. Об этом попросил прокуратуру РФ глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин.