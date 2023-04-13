Илана из «Уральских пельменей» в халатике сверкнула интимным в позе лотоса: кадр из спальни

Актриса из шоу «Уральские пельмени» Илана Юрьева всю весну в разъездах. Звезда вместе с коллегами участвует в съемках, а также гастролирует по стране и ближнему зарубежью, поэтому едва успевает заглянуть домой, как уже нужно выдвигаться в путь. Но даже в таком графике она не забывает про себя и свое самочувствие.

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В гостинице Илана приучила себе медитировать. Говорит, очень помогает ей сосредоточиться на главном, снять напряжение и привести в порядок мысли. Минувшим вечером она показала, как проходит у нее процесс, и позировала в позе лотоса на кровати.

Поклонникам понравилось, что красавица предстала перед ними в «домашнем» образе: в банном халатике она взобралась на кровать и даже сверкнула оголившимися бедрами, не постеснявшись выглядеть чересчур откровенно.