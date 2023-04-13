Гимнастка Мамун в мини-юбке блеснула прелестями: оголила низ перед публикой

Маргарита Мамун – частая гостья светских раутов. Олимпийскую чемпионку любят приглашать на мероприятия, и сама она с удовольствием их посещает. На этот раз красавицу заметили на презентации, Маргарита вышла в свет во всем черном. И произвела фурор.

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Гимнастка предстала перед публикой в жакете и мини-юбке. Бесконечно длинные ноги стали еще длинней благодаря нюдовым босоножкам. Более того, она предпочла отказаться от колготок совсем. И не прогадала: голые ноги смотрелись очень эффектно, кто-то из поклонников удивился, что юбку при первом взгляде на красавицу совсем незаметно.