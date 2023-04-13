«Мы не живем вместе»: Ефременкова опровергла воссоединение с Мондезиром

Экс-ведущая «Дома-2» Юлия Ефременкова опровергла слухи о воссоединении с гражданским мужем Мондезиром. Пара объявила о расставании несколько недель назад, глава семьи съехал из квартиры, и теперь Ефременкова с близнецами живет одна. Но общаться с малышами отцу не запрещает. И на днях их всех видели вместе. Счастливые родители произвели впечатление воссоединившейся любящей пары.

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Но Ефременкова уверяет, что это все ради детей, а не для воссоединения их как мужчины и женщины.

«Мы с Мондезиром не живем вместе. Мы мама и папа двух малышей. Ну не получились у нас отношения как у мужчины и женщины, но мы не перестали быть родителями наших двух сыновей. Поэтому мы сейчас выстраиваем нашу коммуникацию», - объяснила общение с экс-мужем звезда реалити.

Ефременкова, напомним, осенью 2022 года родила близнецов от Мондезира. А весной решила, что с нее хватит: она выгнала мужа из квартиры, поскольку устала, как говорит, терпеть унижения и оскорбления от него.