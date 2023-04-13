Халатик разъехался: Наталья Рудова показала, что на ней нет нижнего белья – какая смелость!

Актриса Наталья Рудова вышла на связь с подписчиками в Сети буквально сразу после душа. Красавице к лицу любой наряд, в том числе банный халатик и полотенце на голове. Девушка что-то активно объясняла фолловерам, и в этот момент ее одежда предательски распахнулась.

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Шелковые полы халатика в зоне декольте разъехались, и люди увидели, что на Рудовой нет ничего из белья. Соблазнительная «ложбинка греха», на лирично именует это место на теле стилист Александр Васильев, предстала во всей красе. Но Рудова не засмущалась – ее смелости можно лишь восхититься.