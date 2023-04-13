Гимнастка Севастьянова поманила пышным декольте: загорелые полушария привлекают все внимание

Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Каролина Севастьянова снова отдыхает в Дубае. Девушка уже призналась в любви этим каменным джунглям, хотя раньше особой страсти к ним не питала. Тем не менее, за нынешнюю весну это уже ее второй приезд в Эмираты.

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал «Звездная пыль»

Загорелая красотка ежедневно выходит на связь с поклонниками в Сети. На этот раз она поделилась своими снимками, и люди ахнули, увидев, как красиво солнышко преобразило звезду. Платье-сорочка эффектно подчеркнуло пышный бюст Каролины, сверкающий бронзоватым оттенком.