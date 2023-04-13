За Кристину Орбакайте и внука Аллы Пугачевой возьмется прокуратура: звезд заподозрили в страшном

Певица Кристина Орбакайте давно обосновалась в США. С третьим мужем Михаилом Земцовым они обзавелись жильем, дочь Клава учится в местной школе. Глава семьи крайне редко бывает в России, сама Орбакайте, как считают многие общественники, ездит на родину только чтобы заработать на простых людях. А сама придерживается непатриотичной позиции. По этой причине активисты Ставрополя обратились в прокуратуру.

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Оказалось, Ассоциация патриотических сил Юга России во главе с Сайпуддином Гучиговым намерена вывести Орбакайте, а также ее сына Никиту Преснякова, на чистую воду. По мнению неравнодушных общественников, прокуратуре страны и Следственному комитету России есть за что зацепиться: Орбакайте появляется на сцене в сине-желтой одежде, помогла старшему сыну сбежать из страны о время частичной мобилизации – он живет припеваючи в Нью-Йорке, по слухам, получил гражданство Америки.

Общественники заподозрили дочь и внука Аллы Пугачевой в отсутствии патриотических взглядов и просят ведомства выяснить, не спонсируют ли они часом страну с сине-желтым флагом. И если подозрения подтвердятся, настаивают на применении в отношении них карательных мер. Например, конфисковать фешенебельную квартиру Орбакайте площадью 105 кв.м на 1-й Тверской-Ямской улице в Москве.

К слову, зимой появление Орбакайте в подозрительных сине-желтых оттенках на федеральном канале обернулось большим скандалом. Вместе с Игорем Николаевым она спела дуэтом под Новый год, и артисты нарядились в цвета флага соседней страны, посчитали люди. И затравили звезд в Сети, а общественники призывали наказать артистов.

По материалам сайта kp.ru