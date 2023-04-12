Ирина Пегова в миниатюрном платье и туфлях «Мэри Джейн» сразила народ: стала настоящей тростинкой

Теперь Ирина то и дело облачается в смелые наряды. На днях она зажигала на танцполе в платье в облипку. А 12 апреля актриса отправилась на хоккейный матч ЦСКА против СКА. Она облачилась в короткое платье в клетку и яркие туфли «Мэри Джейн». Пегова подчеркнула свои стройные ноги и тонкую талию. Косуха завершала лук.

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