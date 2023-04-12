Ирина Пегова в миниатюрном платье и туфлях «Мэри Джейн» сразила народ: стала настоящей тростинкой

Ирина Пегова

Ирина Пегова. Фото: Global Look Press

Актриса постройнела и стала одеваться более смело. 12 апреля звезда появилась на хоккейном матче ЦСКА против СКА.

Ирина Пегова уже много лет снимается в кино. Она успела поработать со многими именитыми персонами. Актриса снималась с Сергеем Буруновым, Дмитрием Нагиевым, а вот с Дмитрием Орлова она была в браке. После развода блондинка не спешит налаживать личную жизнь. Однако недавно она феноменально похудела.

Теперь Ирина то и дело облачается в смелые наряды. На днях она зажигала на танцполе в платье в облипку. А 12 апреля актриса отправилась на хоккейный матч ЦСКА против СКА.  Она облачилась в короткое платье в клетку и яркие туфли  «Мэри Джейн». Пегова подчеркнула свои стройные ноги и тонкую талию. Косуха завершала лук.

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Ирина Пегова. Фото: соцсети звезды

«Ну что, мы в финале…. Попищали, повизжали… Все нормально, осталась с голосом!» – поделилась звезда.

Поклонники были сражены тем, как выглядит артистка в 44 года. Многие осыпали ее комплиментами. «Прям девочка», «Вас сложно узнать», «Как уменьшились в объемах», «Просто куколка», «Какая талия», «Богиня», — стали писать в Сети.

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