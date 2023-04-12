«Образ делает моложе»: Алсу в самом модном плаще сезона предстала на прогулке с подругами — стильный монохром

Для сайта Teleprogramma.pro ее аутфит оценила стилист Надя Иванова.

«Если мы посмотрим на этот образ, то очень четко прочитаем отголоски первой половины 2000-х годов — это сочетание кэжуал стиля с нотками спорта и гламура. Мы видим классический плащ, черные лосины. На ней вещи легкого свободного кроя, что позволяет легко двигаться. Также на ней массивные кроссовки, бейсболка, что отдает отголоски спортивного стиля. А вот сумка гламурная, которая стоит очень дорого.

Сегодня эта эстетика 2000-х возвращается и она стала кэжуал традицией. С одной стороны этот стиль удобен, а другой — он может продемонстрировать ваш вкус, материальный статус.

С точки зрения стиля — образ в точку. Такой плащ макси, он даже словно великоват певице, это отголоски модных тенденций. Тема оверсайз продолжает существовать в моде. Это плащ актуален. также под него можно надевать объемные вещи и чувствовать себя комфортно.

Но надо помнить, что такие объемные вещи могут добавлять излишнего объема вашей фигуре. Однако у Алсу стройная фигура, поэтому никаких проблем не возникает. В действительности, такой молодежный стиль кэжуал может сбавить вам пару лет.

Но должны быть определенные условия! Надо понимать, что не только одежда уменьшает возраст, но и ваше настроение, ваше отношение к жизни. Также важно следить за волосами, за лицом! Образ делает певицу моложе. К слову, сейчас в моде мы уже не видим возрастные ограничения», — высказалась эксперт.