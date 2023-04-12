67-летняя Долина в просвечивающем платье козырнула изящной фигурой, утерев нос хейтерам: ножки модельные, талия осиная

Лариса Долина уже много лет выступает на сцене. Исполнительница хита «Погода в доме» не перестает выпускать новые песни. Она появляется на вечеринках, носит смелые наряды. В 67 лет артистка может дать фору даже более молодым коллегам. Она похудела и теперь не боится носить яркие наряды экстремальной длины.
На этот раз Лариса Александровна поделилась новым кадром. Она предстала в вязаном платье в пол с просвечивающей юбкой и смелым декольте. Певица подчеркнула свои изящные формы. Она решила не прятать достоинства фигуры. Звезда утерла нос всем хейтерам.
А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
«В моей жизни было столько всплесков и выплесков, что, казалось, нужно остановиться. Подумать. Принять. Или не принять. Решить. Решиться. Понять, что сделала не так, а что так. Спровоцировать себя на очередную сумасшедшую идею… И, как только я об этом задумывалась, это всё происходило. В моем сознании. В моей голове. В моей жизни.
В этом году мне 68. А я только недавно жить начала по-настоящему! Нет «указаний» со стороны бывшего мужа (хаха), я сама, наконец, все решаю и, как выяснилось, неплохо. Я выносливая и сильная. «Рабочая лошадь», как правильно подметила моя троюродная сестра по крови и родная по духу – Ира Апексимова.
Ну да, я привыкла пахать и мне это никогда не было в тягость, а только в удовольствие. Я «животное от сцены» – кто-то изрек эту фразу по отношению ко мне. Кто-то очень мною уважаемый.
Лариса Долина. Фото: соцсети звезды
По-моему, очень точно, хотя, возможно, несколько грубовато. Сцена – это мой способ жить. Сцена - мой кислород и мой спасательный круг. Сцена – это моя еда и вода. Сцена – это мой живительный напиток, мой искуситель, мой провокатор. Сколько невероятных идей было придумано на ней, на сцене. Сколько жизненной силы и радости она мне всегда давала, дает и будет давать!
Еще лет 20, думаю. Хочу. Люди, мои дорогие и любимые, я желаю всем вам: и тем, кто меня любит, и тем, кто проклинает, точно так же познать свое предназначение и найти свой единственный путь! И в финале своего спича хочу сказать, что все, что нам всем уготовано свыше, нужно принимать. Но, если вы хотите поспорить с высшими силами, пробуйте! Там приветствуются светлые идеи и мысли!» – поделилась Долина.