67-летняя Долина в просвечивающем платье козырнула изящной фигурой, утерев нос хейтерам: ножки модельные, талия осиная

На этот раз Лариса Александровна поделилась новым кадром. Она предстала в вязаном платье в пол с просвечивающей юбкой и смелым декольте. Певица подчеркнула свои изящные формы. Она решила не прятать достоинства фигуры. Звезда утерла нос всем хейтерам.

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